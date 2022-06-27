Источник раскрыл детали обысков в екатеринбургском «Мемориале»*

Инсайдер в силовых кругах опубликовал снимки, сделанные во время обысков в офисе екатеринбургской организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована), на которых видно, что офис объединения захламлен пустыми коробками и экстремистской литературой. Соответствующими кадрами он поделился с URA.RU.
«У них ужасный бардак, коробки свалены в угол, столы захламлены. В офисе полно запрещенной литературы и сомнительных плакатов», — рассказал собеседник агентства.
При этом в офисе силовики нашли флаги многих стран, в том числе Эстонии, Германии, США, но нет российского. На опубликованных кадрах видно, что пустые коробки лежат в проходе, а на столах находятся бумаги, фотографии и книги.
Представитель организации Анатолий Свечников отказался общаться с журналистом URA.RU. Он заявил, что не доверяет агентству.
Обыски в офисе «Мемориала» прошли 23 июня из-за сообщений о нахождении там запрещенной литературы. Силовики изъяли более 30 книг, а также нашли документы, свидетельствующие о желании Свечникова уехать в Польшу.
*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
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Инсайдер в силовых кругах опубликовал снимки, сделанные во время обысков в офисе екатеринбургской организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована), на которых видно, что офис объединения захламлен пустыми коробками и экстремистской литературой. Соответствующими кадрами он поделился с URA.RU. «У них ужасный бардак, коробки свалены в угол, столы захламлены. В офисе полно запрещенной литературы и сомнительных плакатов», — рассказал собеседник агентства. При этом в офисе силовики нашли флаги многих стран, в том числе Эстонии, Германии, США, но нет российского. На опубликованных кадрах видно, что пустые коробки лежат в проходе, а на столах находятся бумаги, фотографии и книги. Представитель организации Анатолий Свечников отказался общаться с журналистом URA.RU. Он заявил, что не доверяет агентству. Обыски в офисе «Мемориала» прошли 23 июня из-за сообщений о нахождении там запрещенной литературы. Силовики изъяли более 30 книг, а также нашли документы, свидетельствующие о желании Свечникова уехать в Польшу. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.