Источник раскрыл детали обысков в екатеринбургском «Мемориале»*

Силовики провели обыски 23 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдер в силовых кругах опубликовал снимки, сделанные во время обысков в офисе екатеринбургской организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована), на которых видно, что офис объединения захламлен пустыми коробками и экстремистской литературой. Соответствующими кадрами он поделился с URA.RU.

«У них ужасный бардак, коробки свалены в угол, столы захламлены. В офисе полно запрещенной литературы и сомнительных плакатов», — рассказал собеседник агентства.

При этом в офисе силовики нашли флаги многих стран, в том числе Эстонии, Германии, США, но нет российского. На опубликованных кадрах видно, что пустые коробки лежат в проходе, а на столах находятся бумаги, фотографии и книги.

Представитель организации Анатолий Свечников отказался общаться с журналистом URA.RU. Он заявил, что не доверяет агентству.

Обыски в офисе «Мемориала» прошли 23 июня из-за сообщений о нахождении там запрещенной литературы. Силовики изъяли более 30 книг, а также нашли документы, свидетельствующие о желании Свечникова уехать в Польшу.

*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU