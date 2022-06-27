Страны G7 пообещали Украине поставки противоракетной обороны

28 июня 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что ожидает от стран G7 поставок систем противоракетной обороны Фото: Официальный сайт президента Украины Страны «Большой Семерки» должны направить Украине надежную противоракетную защиту, я услышал это от наших союзников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «И сейчас я уже могу это сказать — я услышал это от наших партнеров [Страны G7]: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставок соответствующих систем [противоракетной обороны]», — заявил украинский лидер, его видеообращение опубликовано в telegram-канале Офиса Зеленского. Уже сообщалось, что «Большая Семерка» отправит Киеву 7,5 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом сообщили в Белом доме. Лидеры стран берут на себя долгосрочное обязательство по обеспечению безопасности Украины финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, отметили в Белом доме. Сообщается, что речь идет также о своевременном предоставлении вооружения. США уже неоднократно предоставляли Украине вооружение и отправляли деньги из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что им требуется около 5 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета. Америка также пообещала предоставить Украине РСЗО, боеприпасы и патрульные катера на сумму 450 миллионов долларов, сообщалось ранее. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны «Большой Семерки» должны направить Украине надежную противоракетную защиту, я услышал это от наших союзников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «И сейчас я уже могу это сказать — я услышал это от наших партнеров [Страны G7]: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставок соответствующих систем [противоракетной обороны]», — заявил украинский лидер, его видеообращение опубликовано в telegram-канале Офиса Зеленского. Уже сообщалось, что «Большая Семерка» отправит Киеву 7,5 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом сообщили в Белом доме. Лидеры стран берут на себя долгосрочное обязательство по обеспечению безопасности Украины финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, отметили в Белом доме. Сообщается, что речь идет также о своевременном предоставлении вооружения. США уже неоднократно предоставляли Украине вооружение и отправляли деньги из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что им требуется около 5 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета. Америка также пообещала предоставить Украине РСЗО, боеприпасы и патрульные катера на сумму 450 миллионов долларов, сообщалось ранее. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины.