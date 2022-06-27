В России начнут производить беспилотные ударные вертолеты

28 июня 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

В РФ начнут производит беспилотные ударные вертолеты с пулеметом, ракетами и бомбами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России планируется начать производство ударных вертолетных беспилотников. Об этом сообщают источники РИА «Новости» в российском оборонно-промышленном комплексе. «Производителем 750-килограммовых беспилотных летательных аппаратов может стать холдинг „Вертолеты России“ (входит в „Ростех“). <…> Это многофункциональный разведывательно-ударный беспилотник, который может быть использован для поиска и уничтожения личного состава противника, легкобронированной техники, а также других целей», — сообщил собеседник агентства. По словам другого источника, беспилотник сможет перевозить груз массой до 200 килограммов. Базовая комплектация беспилотника будет оснащена танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами, добавил он. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Его первый запуск состоялся в апреле 2022 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России планируется начать производство ударных вертолетных беспилотников. Об этом сообщают источники РИА «Новости» в российском оборонно-промышленном комплексе. «Производителем 750-килограммовых беспилотных летательных аппаратов может стать холдинг „Вертолеты России“ (входит в „Ростех“). <…> Это многофункциональный разведывательно-ударный беспилотник, который может быть использован для поиска и уничтожения личного состава противника, легкобронированной техники, а также других целей», — сообщил собеседник агентства. По словам другого источника, беспилотник сможет перевозить груз массой до 200 килограммов. Базовая комплектация беспилотника будет оснащена танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами, добавил он. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Его первый запуск состоялся в апреле 2022 года.