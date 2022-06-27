27 июня 2022

Магнитогорец до 26 лет скрывался от армии и получил судимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, новобранец, призывник, вооруженные силы, репетиция парада, срочник
Нежелание идти на службу обернулось для парня крупным штрафом Фото:

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей 26-летнего мужчину, виновного в уклонении от призыва на военную службу. От армии подсудимый скрывался более четырех лет, рассказал источник URA.RU в суде.

«Закончив учебное заведение, молодой человек более четырех лет уклонялся от явки в военкомат и от прохождения военной службы, надеясь таким образом дотянуть до 27 лет. В итоге в 26 лет на парня возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ („Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы“). Мужчина признал вину, заявил, что не хотел проходить ни срочную, ни альтернативную службу в Вооруженных силах РФ», — рассказали в суде.

Подсудимый приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей. 27 лет ему исполнится в декабре этого года. В суде дело рассматривалось с апреля 2022 года. Приговор не вступил в силу.

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Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей 26-летнего мужчину, виновного в уклонении от призыва на военную службу. От армии подсудимый скрывался более четырех лет, рассказал источник URA.RU в суде. «Закончив учебное заведение, молодой человек более четырех лет уклонялся от явки в военкомат и от прохождения военной службы, надеясь таким образом дотянуть до 27 лет. В итоге в 26 лет на парня возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ („Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы“). Мужчина признал вину, заявил, что не хотел проходить ни срочную, ни альтернативную службу в Вооруженных силах РФ», — рассказали в суде. Подсудимый приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей. 27 лет ему исполнится в декабре этого года. В суде дело рассматривалось с апреля 2022 года. Приговор не вступил в силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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