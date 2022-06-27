Челябинские предприятия заявили о массовых сокращениях

Под массовые сокращения попали 226 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области четыре предприятия заявили о массовых сокращениях сотрудников. Помимо этого, еще 163 организации уведомили о предстоящих увольнениях. Об этом 28 июня сообщили в региональном ГУ по труду и занятости населения.

«На 22 июня 163 организации, в которых трудоустроено 936 человек, сообщили о предстоящих увольнениях. Четыре организации, в которых трудится 226 человек, уведомили о массовых сокращениях», — говорится в данных Главного управления по труду и занятости населения области, размещенных на официальном сайте ведомства.

Количество зарегистрированных безработных в регионе на 27 июня составляет 16 тыс. 568 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,89%, а коэффициент напряженности на рынке труда -0,56.

Ранее в ведомстве заявили, что крупнейшие челябинские заводы массово набирают работников. Ведущим предприятиям региона требуются инженеры, рабочие, технологи, операторы станков, монтажники, станочники, металлурги, слесаря, токари и многие другие специалисты.