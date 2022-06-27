27 июня 2022

Челябинские предприятия заявили о массовых сокращениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Под массовые сокращения попали 226 человек Фото:

В Челябинской области четыре предприятия заявили о массовых сокращениях сотрудников. Помимо этого, еще 163 организации уведомили о предстоящих увольнениях. Об этом 28 июня сообщили в региональном ГУ по труду и занятости населения.

«На 22 июня 163 организации, в которых трудоустроено 936 человек, сообщили о предстоящих увольнениях. Четыре организации, в которых трудится 226 человек, уведомили о массовых сокращениях», — говорится в данных Главного управления по труду и занятости населения области, размещенных на официальном сайте ведомства.

Количество зарегистрированных безработных в регионе на 27 июня составляет 16 тыс. 568 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,89%, а коэффициент напряженности на рынке труда -0,56.

Ранее в ведомстве заявили, что крупнейшие челябинские заводы массово набирают работников. Ведущим предприятиям региона требуются инженеры, рабочие, технологи, операторы станков, монтажники, станочники, металлурги, слесаря, токари и многие другие специалисты.

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В Челябинской области четыре предприятия заявили о массовых сокращениях сотрудников. Помимо этого, еще 163 организации уведомили о предстоящих увольнениях. Об этом 28 июня сообщили в региональном ГУ по труду и занятости населения. «На 22 июня 163 организации, в которых трудоустроено 936 человек, сообщили о предстоящих увольнениях. Четыре организации, в которых трудится 226 человек, уведомили о массовых сокращениях», — говорится в данных Главного управления по труду и занятости населения области, размещенных на официальном сайте ведомства. Количество зарегистрированных безработных в регионе на 27 июня составляет 16 тыс. 568 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,89%, а коэффициент напряженности на рынке труда -0,56. Ранее в ведомстве заявили, что крупнейшие челябинские заводы массово набирают работников. Ведущим предприятиям региона требуются инженеры, рабочие, технологи, операторы станков, монтажники, станочники, металлурги, слесаря, токари и многие другие специалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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