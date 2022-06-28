В Минобороны РФ рассказали об ударе по ангарам в Кременчуге

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, воронка, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
ВКС РФ ударили по военному ангару в Кременчуге Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с поставками из стран Запада, расположенном в украинском городе Кременчуг. Детонация боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем ТЦ, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Вчера в Кременчуге в Полтавской области России ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим из США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. «Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — добавили в ведомстве.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной целью операции является освобождение территорий ДНР и ЛНР.

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Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с поставками из стран Запада, расположенном в украинском городе Кременчуг. Детонация боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем ТЦ, заявили в Министерстве обороны РФ. «Вчера в Кременчуге в Полтавской области России ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим из США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. «Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — добавили в ведомстве. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной целью операции является освобождение территорий ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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