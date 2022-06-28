28 июня 2022
27 июня 2022

В подъезде Нижневартовска обнаружили тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп у Высоцкого. с бизнес-центра упал неизвестный. Екатеринбург, труп
По данным полиции, смерть не связана с криминалом (Архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в подъезде жилого дома по улице Мира нашли тело мужчины без признаков жизни. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».

«Смерть не связана с криминалом. На месте работают сотрудники полиции», — уточнили в пресс-службе МВД по ХМАО.

По словам очевидцев, мужчина был пьян, поднимался по лестнице и упал. Тело обнаружили соседи.

Ранее URA.RU рассказывало, что мужчина из Сургута сбежал из кареты скорой помощи. Через 10 дней его тело нашли за гаражами.

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В Нижневартовске (ХМАО) в подъезде жилого дома по улице Мира нашли тело мужчины без признаков жизни. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». «Смерть не связана с криминалом. На месте работают сотрудники полиции», — уточнили в пресс-службе МВД по ХМАО. По словам очевидцев, мужчина был пьян, поднимался по лестнице и упал. Тело обнаружили соседи. Ранее URA.RU рассказывало, что мужчина из Сургута сбежал из кареты скорой помощи. Через 10 дней его тело нашли за гаражами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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