В подъезде Нижневартовска обнаружили тело мужчины

По данным полиции, смерть не связана с криминалом (Архивное фото)
В Нижневартовске (ХМАО) в подъезде жилого дома по улице Мира нашли тело мужчины без признаков жизни. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».
«Смерть не связана с криминалом. На месте работают сотрудники полиции», — уточнили в пресс-службе МВД по ХМАО.
По словам очевидцев, мужчина был пьян, поднимался по лестнице и упал. Тело обнаружили соседи.
Ранее URA.RU рассказывало, что мужчина из Сургута сбежал из кареты скорой помощи. Через 10 дней его тело нашли за гаражами.
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