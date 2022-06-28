28 июня 2022

В Тюмени перенесли заседание гордумы

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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
Депутаты гордумы соберутся на день позже из-за смерти Сергея Корепанова Фото:

Очередное заседание гордумы Тюмени перенесено с 30 июня на 1 июля. Информация о новой дате заседания размещена на сайте представительного органа. Ранее стало известно, что 30 июня пройдет прощание с умершим председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым.

«Тридцать пятое заседание городской думы состоится 1 июля. Народные избранники приступят к работе в 10:00», — говорится в объявлении. Официально в думе причину переноса не комментируют.

Корепанов скоропостижно скончался в тюменском кардиоцентре 28 июня. Прощание с ним пройдет в здании Тюменской филармонии.

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Очередное заседание гордумы Тюмени перенесено с 30 июня на 1 июля. Информация о новой дате заседания размещена на сайте представительного органа. Ранее стало известно, что 30 июня пройдет прощание с умершим председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым. «Тридцать пятое заседание городской думы состоится 1 июля. Народные избранники приступят к работе в 10:00», — говорится в объявлении. Официально в думе причину переноса не комментируют. Корепанов скоропостижно скончался в тюменском кардиоцентре 28 июня. Прощание с ним пройдет в здании Тюменской филармонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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