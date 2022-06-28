В Тюмени перенесли заседание гордумы

Депутаты гордумы соберутся на день позже из-за смерти Сергея Корепанова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Очередное заседание гордумы Тюмени перенесено с 30 июня на 1 июля. Информация о новой дате заседания размещена на сайте представительного органа. Ранее стало известно, что 30 июня пройдет прощание с умершим председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым.

«Тридцать пятое заседание городской думы состоится 1 июля. Народные избранники приступят к работе в 10:00», — говорится в объявлении. Официально в думе причину переноса не комментируют.

Корепанов скоропостижно скончался в тюменском кардиоцентре 28 июня. Прощание с ним пройдет в здании Тюменской филармонии.