Крупнейший вуз ХМАО реформировал факультеты. Под нож пошли журналисты и технари

29 июня 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

В ЮГУ были открыты восемь новых направлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за недостатка студентов Югорский государственный университет прекратит набор обучающихся по пяти направлениям. Ряд технических специальностей, а также магистратуры журналистики и спорта не смогли набрать минимального количества студентов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Университет прекратит набор обучающихся по пяти направлениям. Технические специальности не набирали достаточного количества студентов. Журналистика (речь о магистратуре, — ред.) тоже не востребована в нужном объеме и качество образования на бакалавриате достаточное для работы журналистом. Спорт укрупнили в одну программу спорт и физическая культура», — сказали в пресс-службе. При этом в университете добавили, что в 2022 году вуз принял ряд нововведений. Так, в настоящее время в вузе ведется работа по лицензированию бакалавриата по направлению «Информационная безопасность». «Большую значимость приобретает обеспечение безопасности цифрового пространства, а также ярко выраженная потребность на рынке труда в специалистах данной области», — заключили в вузе. Также в этом году прошло открытие новых магистерских программ обучения по семи направлениям. В 2023 году университет будет готов осуществить первый набор студентов по четырем специальностям в сфере нефтегазовой промышленности, энергетики и IT. Для того, чтобы научное сообщество в России развивалось ускоренными темпами, в стране действует национальный проект «Наука и университеты». Его цели — создание научно-образовательных центров, обеспечение ученых передовой инфраструктурой для исследований, повышение привлекательности отечественной науки для российских и зарубежных ученых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Из-за недостатка студентов Югорский государственный университет прекратит набор обучающихся по пяти направлениям. Ряд технических специальностей, а также магистратуры журналистики и спорта не смогли набрать минимального количества студентов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Университет прекратит набор обучающихся по пяти направлениям. Технические специальности не набирали достаточного количества студентов. Журналистика (речь о магистратуре, — ред.) тоже не востребована в нужном объеме и качество образования на бакалавриате достаточное для работы журналистом. Спорт укрупнили в одну программу спорт и физическая культура», — сказали в пресс-службе. При этом в университете добавили, что в 2022 году вуз принял ряд нововведений. Так, в настоящее время в вузе ведется работа по лицензированию бакалавриата по направлению «Информационная безопасность». «Большую значимость приобретает обеспечение безопасности цифрового пространства, а также ярко выраженная потребность на рынке труда в специалистах данной области», — заключили в вузе. Также в этом году прошло открытие новых магистерских программ обучения по семи направлениям. В 2023 году университет будет готов осуществить первый набор студентов по четырем специальностям в сфере нефтегазовой промышленности, энергетики и IT. Для того, чтобы научное сообщество в России развивалось ускоренными темпами, в стране действует национальный проект «Наука и университеты». Его цели — создание научно-образовательных центров, обеспечение ученых передовой инфраструктурой для исследований, повышение привлекательности отечественной науки для российских и зарубежных ученых.