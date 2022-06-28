Сургутяне считают, что их обманули при строительстве набережной

29 июня 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Жители уверяют, что проект не соответствует действительности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте общественники возмутились, что в парке «За Саймой» возводят не ту набережную, за которую голосовали люди при выборе объекта в рамках программы «Комфортная городская среда». Свои сомнения они опубликовали в социальной сети ВКонтакте, в группе «Сайма Сургут неофициально». «С сожалением констатируем, что реальность, мягко говоря, не соответствует обещаниям. Дизайн-проект, за который голосовали люди, не соответствует результату. Если в проекте нам предлагали красивые декоративные доски разных цветов, уложенных в замысловатые узоры, то по результату — обычная доска. Изменилась и сама конфигурация набережной, став намного примитивней», — говорится на странице. Кроме этого, появились вопросы у общественников и к конструктиву будущей набережной. Не устроило активистов, что прогулочная зона находится далеко от воды. «Весь проект был „заточен“ на то, что набережная, как бы уходит в воду. Был запланирован контакт с водой, а теперь мы видим, что она возвышается на столбах больше чем на метр», — констатировали местные жители. В администрацию Сургута журналистом URA.RU был направлен запрос для разъяснения ситуации. К моменту публикации ответа от мэрии города не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что из-за набережной в Сургуте строители поссорились с чиновниками. В мэрии не хотят принимать объект, ссылаясь на недочеты в строительстве. Сейчас в вопросах качества разбирается суд. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте общественники возмутились, что в парке «За Саймой» возводят не ту набережную, за которую голосовали люди при выборе объекта в рамках программы «Комфортная городская среда». Свои сомнения они опубликовали в социальной сети ВКонтакте, в группе «Сайма Сургут неофициально». «С сожалением констатируем, что реальность, мягко говоря, не соответствует обещаниям. Дизайн-проект, за который голосовали люди, не соответствует результату. Если в проекте нам предлагали красивые декоративные доски разных цветов, уложенных в замысловатые узоры, то по результату — обычная доска. Изменилась и сама конфигурация набережной, став намного примитивней», — говорится на странице. Кроме этого, появились вопросы у общественников и к конструктиву будущей набережной. Не устроило активистов, что прогулочная зона находится далеко от воды. «Весь проект был „заточен“ на то, что набережная, как бы уходит в воду. Был запланирован контакт с водой, а теперь мы видим, что она возвышается на столбах больше чем на метр», — констатировали местные жители. В администрацию Сургута журналистом URA.RU был направлен запрос для разъяснения ситуации. К моменту публикации ответа от мэрии города не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что из-за набережной в Сургуте строители поссорились с чиновниками. В мэрии не хотят принимать объект, ссылаясь на недочеты в строительстве. Сейчас в вопросах качества разбирается суд.