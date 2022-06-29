В Кургане на месяц перекроют центральную улицу

Ограничение движения транспорта продлится с 1 по 29 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана из-за ремонтных работ полностью закроют движение транспорта по улице Гоголя. Ограничение будет действовать с 1 по 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза».

«С 1 июля по 29 июля 2022 года будет полностью закрыто движение автотранспорта по ул. Гоголя на участке от ул. Володарского до ул. Томина. Здесь бригады „Водного Союза“ выполнят работы по замене ветхого водопровода на новый, полиэтиленовый», — говорится в сообщении.

Также в этот период коммунальщики модернизируют аварийный водовод на Центральной площади города. На улице Гоголя на участке от Ленина до Володарского на время ремонта будет работать одна полоса. В «Водном Союзе» водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее URA.RU сообщало, что перед зданием курганского правительства устроят раскопки. В центре Кургана на год закроют Кировский мост. Капремонт будет проводить челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Ограничение движения транспорта будет действовать до лета 2023 года.