Свердловские грибники столкнулись в лесу с медведем. Видео

30 июня 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Свердловчане предупреждают, что медведи стали близко подходить к домам людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тавдинского района встретились в лесу с медведем и сняли его на видео. Ролик с предупреждением об опасности уральцы выложили в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». «Под Азанкой (Тавдинский район) ходят медведи! Осторожнее грибникам! Не только клещи в лесу!» — такими словами сопроводила видео пользователь под ником Happy Day. Корреспондент URA.RU обратился к автору поста за дополнительной информацией, однако на момент публикации ответа не получил. На участников группы видео произвело большое впечатление. «Я надеюсь, если что, вы быстро бегаете», — написала Надежда Черемкина. «Медведи скорость развивают до 60 км в час. Убежать не получится», — возразила Наталья Ларионова. «Такой огромный! Очень страшно!» — испугалась Елена Кабанова. «Прямо близко к людям подходит, жутковато. Не хотелось бы с таким встретиться», — заметил другой пользователь. «Дикие звери сейчас активны, выходят к жилым домам повсеместно!» — предупредила Елена Новокшонова. Ранее URA.RU сообщало, что медведь в Тавде повадился ходить на кладбище в поисках угощений, оставленных на могилах. Местным властям пришлось застрелить животное, которое пугало людей. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Тавдинского района встретились в лесу с медведем и сняли его на видео. Ролик с предупреждением об опасности уральцы выложили в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». «Под Азанкой (Тавдинский район) ходят медведи! Осторожнее грибникам! Не только клещи в лесу!» — такими словами сопроводила видео пользователь под ником Happy Day. Корреспондент URA.RU обратился к автору поста за дополнительной информацией, однако на момент публикации ответа не получил. На участников группы видео произвело большое впечатление. «Я надеюсь, если что, вы быстро бегаете», — написала Надежда Черемкина. «Медведи скорость развивают до 60 км в час. Убежать не получится», — возразила Наталья Ларионова. «Такой огромный! Очень страшно!» — испугалась Елена Кабанова. «Прямо близко к людям подходит, жутковато. Не хотелось бы с таким встретиться», — заметил другой пользователь. «Дикие звери сейчас активны, выходят к жилым домам повсеместно!» — предупредила Елена Новокшонова. Ранее URA.RU сообщало, что медведь в Тавде повадился ходить на кладбище в поисках угощений, оставленных на могилах. Местным властям пришлось застрелить животное, которое пугало людей.