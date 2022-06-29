Из-за ремонта на сетях проехать с одной из сторон усадьбы будет нельзя Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Один из проездов возле усадьбы купца Михаила Брюханова, находящейся на улице Республики в центре Тюмени, перекроют на 2,5 недели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«С 11 по 29 июля будет прекращено движение транспортных средств на улице Дзержинского (в районе дома № 42 по Республики). Ограничение связано с проведением капитального ремонта тепловых сетей», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Дом №42 по Республики является памятником архитектуры, усадьбой купца Михаила Брюханова. Ей более 100 лет. В здании располагаются торговые точки, объекты сферы услуг и кафе. Как ранее писало URA.RU, блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал подрядчика, занимавшегося реставрацией дома Брюханова. Итог работы он назвал надругательством над зданием.

Фото: пресс-служба мэрии Тюмени