29 июня 2022

В Тюмени перекроют проезд возле купеческой усадьбы. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, коммунальная авария, яма, ремонт труб, замена трубопровода
Из-за ремонта на сетях проехать с одной из сторон усадьбы будет нельзя Фото:

Один из проездов возле усадьбы купца Михаила Брюханова, находящейся на улице Республики в центре Тюмени, перекроют на 2,5 недели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«С 11 по 29 июля будет прекращено движение транспортных средств на улице Дзержинского (в районе дома № 42 по Республики). Ограничение связано с проведением капитального ремонта тепловых сетей», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Дом №42 по Республики является памятником архитектуры, усадьбой купца Михаила Брюханова. Ей более 100 лет. В здании располагаются торговые точки, объекты сферы услуг и кафе. Как ранее писало URA.RU, блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал подрядчика, занимавшегося реставрацией дома Брюханова. Итог работы он назвал надругательством над зданием.

Фото:

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Один из проездов возле усадьбы купца Михаила Брюханова, находящейся на улице Республики в центре Тюмени, перекроют на 2,5 недели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «С 11 по 29 июля будет прекращено движение транспортных средств на улице Дзержинского (в районе дома № 42 по Республики). Ограничение связано с проведением капитального ремонта тепловых сетей», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Дом №42 по Республики является памятником архитектуры, усадьбой купца Михаила Брюханова. Ей более 100 лет. В здании располагаются торговые точки, объекты сферы услуг и кафе. Как ранее писало URA.RU, блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал подрядчика, занимавшегося реставрацией дома Брюханова. Итог работы он назвал надругательством над зданием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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