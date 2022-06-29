Тюменский грибник попал в засаду и лишился денег

Проезд в заповедник на автомобиле влечет за собой штраф Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Тюменец Евгений Калинин отправился на сбор грибов в заказник «Мошкаринский» в Ялуторовском районе, но вместо дикоросов получил штраф за проезд в заповедник на автомобиле. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях. Мужчину ждала «засада» из охотинспекторов и полиции.

«Попал под облаву в Ялуторовском районе. За нахождение на территории заказника „Мошкаринский“ выписали штраф в несколько тысяч рублей. Имейте в виду, могут также фотоловушки стоять», — написал Евгений Калинин в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Штраф тюменец получил по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Мужчине предстоит заплатить от 3 до 4 тысяч рублей.

Согласно данным системы «Особо охраняемые природные территории России», сбор ягод и грибов в «Мошкаринском» заказнике гражданам разрешен. Однако на территорию тюменского заповедника можно приходить только пешком или на велосипеде: на транспорте туда въезжать запрещено. Именно эту ошибку и совершил Евгений Калинин. Но, по его словам, не специально.

«Я не видел содержание аншлагов на фото, проезжая на машине. На левом написано белыми буквами на голубом фоне, он расположен на высоте 3,5 метра. На втором про въезд ни слова, запрещены только рыбалка и охота. А через три километра тебя на дороге ждет сюрприз — засада из полицейского и двух охотинспекторов», — рассказал тюменец.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Мы попросили прокомментировать, можно ли исправить ситуацию с объявлениями, чтобы жители не совершали нарушений из-за незнания установленных запретов.

Так выглядит аншлаг, который не заметил грибник Фото: Евгений Калинин

На этом объявлении про запрет на въезд ничего не говорится Фото: Евгений Калинин

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