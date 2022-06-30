Футболиста «Спартака» застали на тренировке в форме ФК «Урал»

30 июня 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Николсон никогда не играл за «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Игрок футбольного клуба «Спартак» Шамар Николсон пришел на тренировку в форме екатеринбургского ФК «Урал». Видео опубликовал его партнер по сборной Ямайки Джуниор Флеммингз в своей социальной сети. «Нападающий московского „Спартака“ Шамар Николсон продолжает готовиться к новому сезону отдельно от красно-белых у себя на родине. При этом делает это он в форме екатеринбургского „Урала“», — сообщает издание LIFE . Стоит отметить, что спортсмен никогда не входил в состав уральской команды, но откуда у него футболка — неизвестно. Шамар Николсон является ямайским футболистом, нападающим московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Ямайки. За «Спартак» футболист стал играть с зимы 2022 года. В составе красно-белых он провел 15 матчей, в которых забил восемь голов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Игрок футбольного клуба «Спартак» Шамар Николсон пришел на тренировку в форме екатеринбургского ФК «Урал». Видео опубликовал его партнер по сборной Ямайки Джуниор Флеммингз в своей социальной сети. «Нападающий московского „Спартака“ Шамар Николсон продолжает готовиться к новому сезону отдельно от красно-белых у себя на родине. При этом делает это он в форме екатеринбургского „Урала“», — сообщает издание LIFE. Стоит отметить, что спортсмен никогда не входил в состав уральской команды, но откуда у него футболка — неизвестно. Шамар Николсон является ямайским футболистом, нападающим московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Ямайки. За «Спартак» футболист стал играть с зимы 2022 года. В составе красно-белых он провел 15 матчей, в которых забил восемь голов.