Курганцы стали чаще снимать деньги на заправках

За первые три месяца с помощью услуги cash-out было снято более трех миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области стали чаще снимать деньги на кассах магазинов и автозаправок. За январь—март 2022 года услугой cash-out воспользовались более двух тысяч раз и сняли свыше трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Курган Банка России.

«За первый квартал 2022 года жители Курганской области воспользовались услугой cash-out 2,1 тысячи раз и сняли на кассах магазинов и автозаправок более 3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций увеличилось на 10%, а их объем вырос вдвое. Средний чек cash-out — 1,5 тысячи рублей. По данным на 1 апреля 2022 года, в Курганской области функционирует 208 точек, где можно воспользоваться данной услугой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Курган Банка пояснили, что услуга cash-out позволяет снимать наличные деньги с банковской карты при совершении покупки. Наличные можно получить у кассиров торговых точек и АЗС. За сутки можно снять до пяти тысяч рублей, но не более 30 тысяч рублей в месяц. Кассы, где работает данная услуга обозначены специальными информационными наклейками.

«Терминалы с функцией cash-out позволяют повысить финансовую доступность услуг. Ведь в населенных пунктах региона, где нет отделения банков и банкоматов, это единственная возможность получить наличные деньги. Перед оплатой покупки нужно предупредить кассира о желании получить деньги. Необходимая сумма будет добавлена в чек. Деньги спишутся со счета вместе со стоимостью товаров, а кассир выдаст заявленную сумму. Важно знать, что данная услуга возможна только по дебетовым картам», — уточнил управляющий Отделением Курган Евгений Немчинов.

Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали чаще делать вклады в банках. На первое мая текущего года общий объем вкладов жителей Курганской области составил 69 миллиардов рублей. Также сообщалось, что жители Курганской области с начала года потратили на походы в рестораны и кафе около 1,8 млн рублей. Это почти на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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