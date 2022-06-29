На пермском празднике сожгут дерево

30 июня 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Липу подожгут в 23:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В деревне Новопетровка Пермского края 6 июля пройдет традиционный эстонский праздник «Липка», кульминацией которого станет сожжение дерева. Детали мероприятия сообщили организаторы в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня это праздник дружбы народов, живущих на территории района. Фестиваль собирает вместе эстонцев, русских, татар, башкир, марийцев, немцев, жителей Октябрьского района и соседних регионов. В далекую уральскую деревню приезжают сербские эстонцы со своим переводчиком», — рассказывают о празднике «Липка» его организаторы. Программа ожидается насыщенная — конкурс косарей «Коси коса, пока роса», игры «Эстонские забавы», спортивные состязания «Веселая семейка», конкурс ухи «от Агрофены», песни, забавы и даже обрядовый танец. Гостей угостят квасом, свежим медом, национальными блюдами. Кульминацией вечера станет обряд сожжения липы. Под песню «Гори, гори ясно, чтобы не погасло», участники будут водить хоровод вокруг горящего дерева. Пока липа горит, праздник будет продолжаться. Ранее URA.RU рассказывало о проведении в Перми музыкального фестиваля под названием «Причал» на заводе «Пермская судофервь». В течение двух дней молодые музыканты будут со сцены знакомить гостей фестиваля со своим творчеством. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В деревне Новопетровка Пермского края 6 июля пройдет традиционный эстонский праздник «Липка», кульминацией которого станет сожжение дерева. Детали мероприятия сообщили организаторы в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня это праздник дружбы народов, живущих на территории района. Фестиваль собирает вместе эстонцев, русских, татар, башкир, марийцев, немцев, жителей Октябрьского района и соседних регионов. В далекую уральскую деревню приезжают сербские эстонцы со своим переводчиком», — рассказывают о празднике «Липка» его организаторы. Программа ожидается насыщенная — конкурс косарей «Коси коса, пока роса», игры «Эстонские забавы», спортивные состязания «Веселая семейка», конкурс ухи «от Агрофены», песни, забавы и даже обрядовый танец. Гостей угостят квасом, свежим медом, национальными блюдами. Кульминацией вечера станет обряд сожжения липы. Под песню «Гори, гори ясно, чтобы не погасло», участники будут водить хоровод вокруг горящего дерева. Пока липа горит, праздник будет продолжаться. Ранее URA.RU рассказывало о проведении в Перми музыкального фестиваля под названием «Причал» на заводе «Пермская судофервь». В течение двух дней молодые музыканты будут со сцены знакомить гостей фестиваля со своим творчеством.