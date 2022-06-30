Мишустин объявил о повышении выплат для семей

С 1 июля семьи смогут получить до 350 тысяч рублей единовременных выплат на развитие дела. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с правительством.
«С 1 июля семьи могут получить до 350 тысяч рублей единовременных выплат на дело по соцконтракту. Семьи смогут улучшить свое материальное положение, работая на себя», — сообщил Мишустин. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия-24».
Ранее стало известно, что с 1 июля пенсионеры смогут вернуть проценты с незаконных переводов их пенсионных накоплений из одного негосударственного фонда в другой. Также, как сообщает «Царьград», власти планируют проиндексировать пенсии на 10%.
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