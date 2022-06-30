Главного свердловского десантника Тетерина отпустили из СИЗО

30 июня 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Евгения Тетерина отпустили из-под стражи в зале Ленинского райсуда Фото: Размик Закарян © URA.RU Главу свердловского «Союза десантников» Евгения Тетерина, арестованного по подозрению в коррупции, выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда «Евгению Тетерину изменили меру пресечения на домашний арест по 30 июля. Его освободили из-под стражи в зале суда», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, десантнику запрещены определенные действия, список которых не публикуется. Тетерин просил суд принять такое решение с конца 2021 года. Однако ему отказывали, ссылаясь на то, что десантник может влиять на других участников дела. В марте Тетерину добавили к обвинению новый эпизод, связанный с посредничеством во взятках. Но сам десантник утверждал, что не мог получить деньги, поскольку имеет алиби. Тетерина задержали 16 ноября за коррупцию в особо крупных размерах. Сам Тетерин называл обвинения «бредом». Его жена считает уголовное преследование происками конкурентов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Главу свердловского «Союза десантников» Евгения Тетерина, арестованного по подозрению в коррупции, выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда «Евгению Тетерину изменили меру пресечения на домашний арест по 30 июля. Его освободили из-под стражи в зале суда», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, десантнику запрещены определенные действия, список которых не публикуется. Тетерин просил суд принять такое решение с конца 2021 года. Однако ему отказывали, ссылаясь на то, что десантник может влиять на других участников дела. В марте Тетерину добавили к обвинению новый эпизод, связанный с посредничеством во взятках. Но сам десантник утверждал, что не мог получить деньги, поскольку имеет алиби. Тетерина задержали 16 ноября за коррупцию в особо крупных размерах. Сам Тетерин называл обвинения «бредом». Его жена считает уголовное преследование происками конкурентов.