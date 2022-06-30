Дацюк объявил о завершении карьеры

30 июня 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Вероятнее всего, Дацюк больше станет посвящать времени бизнесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чемпион мира по хоккею Павел Дацюк заявил, что оканчивает свою спортивную карьеру. Такое заявление он сделал во время прощального матча Александра Семина. «Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — объявил 43-летний хоккеист, передает издание Sports.ru. Спортсмен играл за хоккейный клуб «Автомобилист» с 2019 по 2021 года. Павел Дацюк является олимпийским чемпионом, а также двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Детройт Ред Уингз» и обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА. Помимо этого, спортсмен активно занимается бизнесом. Так, Дацюк является держателем 50% ООО «Радиус Девелопмент». С марта компания владеет недостроенным зданием в районе улиц Декабристов и Розы Люксембург и участок под ним. Они были выкуплены у свердловского мингосимущества (МУГИСО) за 22,4 миллиона рублей. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Чемпион мира по хоккею Павел Дацюк заявил, что оканчивает свою спортивную карьеру. Такое заявление он сделал во время прощального матча Александра Семина. «Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — объявил 43-летний хоккеист, передает издание Sports.ru. Спортсмен играл за хоккейный клуб «Автомобилист» с 2019 по 2021 года. Павел Дацюк является олимпийским чемпионом, а также двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Детройт Ред Уингз» и обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА. Помимо этого, спортсмен активно занимается бизнесом. Так, Дацюк является держателем 50% ООО «Радиус Девелопмент». С марта компания владеет недостроенным зданием в районе улиц Декабристов и Розы Люксембург и участок под ним. Они были выкуплены у свердловского мингосимущества (МУГИСО) за 22,4 миллиона рублей.