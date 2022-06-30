Зеленский решил, что нашел способ заменить ЕС российский газ

01 июля 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Зеленский рассказал, как Украина поможет Европе заместить газ из России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Газовый кризис в Европе Киев сможет заместить часть российского газа в Евросоюз путем поставок электроэнергии с Украины. Об этом уверенно заявил президент страны Владимир Зеленский. «Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом, Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки», — сказал Зеленский в телеобращении к украинцам, которое было опубликовано в telegram-канале офиса президента Украины. «За счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы. Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», — считает он. В начале июня он говорил о том, что Украина откажется от экспорта газа и угля из-за подготовки к новому отопительному сезону. До этого в мае оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины сообщил, что Киев не сможет транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Киев сможет заместить часть российского газа в Евросоюз путем поставок электроэнергии с Украины. Об этом уверенно заявил президент страны Владимир Зеленский. «Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом, Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки», — сказал Зеленский в телеобращении к украинцам, которое было опубликовано в telegram-канале офиса президента Украины. «За счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы. Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», — считает он. В начале июня он говорил о том, что Украина откажется от экспорта газа и угля из-за подготовки к новому отопительному сезону. До этого в мае оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины сообщил, что Киев не сможет транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств.