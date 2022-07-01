Американский профессор допустил потерю новых территорий Украины

Украина едва ли сможет вернуть потерянные территории, считает Чарльз Купча Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина может потерять еще больше своих территорий в результате продолжения конфликта с Россией. Такое мнение высказал профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье для американского журнала Foreign Affairs.

«Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева», — написал Купчан для Foreign Affairs. Информацию приводит РИА «Новости».

По его словам, даже с дополнительными поставками оружия из западных стран Украина едва ли сможет занять территории, которые контролирует российская армия. Он также предположил, что затягивание конфликта на Украине может привести к ухудшению обстановки в мире и перебоям в снабжении продовольствием, передает телеканал 360.

Россия взяла под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья в ходе спецоперации на Украине. Также освобождена значительная территория Донбасса. Спецоперацию проводят для помощи жителям ДНР и ЛНР, отмечал президент РФ Владимир Путин. ВСУ несут катастрофические потери в Донбассе из-за преимущества российской армии и необдуманных решении руководства Украины, цитирует «Ридус» члена экспертного клуба «Дигория» политолога Марка Ананченкова. В НАТО допускают, что решение конфликта России и Украины может обернуться территориальными потерями для последней.

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