30 июня 2022

Аэропорт Кольцово возвращает авиаперелеты в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания azur air, авиакомпания азур эйр, черная гортензия
Рейсы запустят с 23 июля Фото:

Екатеринбургский аэропорт Кольцово возобновляет рейсы в Хургаду (Египет) с 23 июля. Авиаперевозки будет осуществлять компания iFly. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК „Аэропорты Регионов“) запускаются рейсы в Хургаду. С 23 июля к выполнению полетной программы на популярный египетский курорт приступает авиакомпания iFly», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чартерные рейсы будут выполняться раз в 9-10 дней на авиалайнерах Airbus A380. «Продажа турпакетов уже открыта, все предложения доступны на сайте TEZ TOUR», — отметили в пресс-службе Кольцово.

Ранее туроператор TezTour сообщал, что собирается открыть чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду (Египет) в середине июля. «Чартерная полетная программа в Египет выполняется авиакомпанией I Fly, получившей все необходимые разрешения от властей обеих стран. К середине [июля] туроператор готовится запустить полетную программу из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска», — рассказывали URA.RU в пресс-службе туроператора.

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Екатеринбургский аэропорт Кольцово возобновляет рейсы в Хургаду (Египет) с 23 июля. Авиаперевозки будет осуществлять компания iFly. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК „Аэропорты Регионов“) запускаются рейсы в Хургаду. С 23 июля к выполнению полетной программы на популярный египетский курорт приступает авиакомпания iFly», — говорится в сообщении пресс-службы. Чартерные рейсы будут выполняться раз в 9-10 дней на авиалайнерах Airbus A380. «Продажа турпакетов уже открыта, все предложения доступны на сайте TEZ TOUR», — отметили в пресс-службе Кольцово. Ранее туроператор TezTour сообщал, что собирается открыть чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду (Египет) в середине июля. «Чартерная полетная программа в Египет выполняется авиакомпанией I Fly, получившей все необходимые разрешения от властей обеих стран. К середине [июля] туроператор готовится запустить полетную программу из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска», — рассказывали URA.RU в пресс-службе туроператора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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