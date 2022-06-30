Южанка из Сургута публично извинилась за оскорбление русских. «Мои аксакалы мне все объяснили»

01 июля 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Рая Мамедова, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, принесла публичные извинения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Южанка из Сургута Рая Мамедова, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, записала видеообращение, на котором принесла публичные извинения. Запись с обращением URA.RU предоставила диаспора азербайджанцев Сургута. «Я искренне раскаиваюсь за то, что оскорбила русский народ. Мои аксакалы мне все объяснили. Перед ними тоже извиняюсь, и больше такую ошибку я не буду совершать. Прошу искренне меня простить. И никогда против русского народа я ничего не имела, тем более у меня друзья, родные… у меня очень много русских, я здесь с ними выросла, у меня очень большой круг, и я ничего против не имела», — говорит Мамедова на видео. По поводу ситуации также высказались в азербайджанской диаспоре. «Мы провели беседу и объяснили человеку его поведение и выразили общественное порицание. Такой случай вообще не характерен для нашей нации. Мы дружим с русскими. На 99% свадеб они присутствуют в качестве гостей», — заявил URA.RU заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. Ранее URA.RU рассказывало, что несколько десятков человек устроили митинг в Сургуте под окнами южанки, которая публично оскорбляла русских, угрожала физической расправой и половым актом с гробами умерших родственников. На месте событий дежурила полиция, держа ситуацию под контролем. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Южанка из Сургута Рая Мамедова, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, записала видеообращение, на котором принесла публичные извинения. Запись с обращением URA.RU предоставила диаспора азербайджанцев Сургута. «Я искренне раскаиваюсь за то, что оскорбила русский народ. Мои аксакалы мне все объяснили. Перед ними тоже извиняюсь, и больше такую ошибку я не буду совершать. Прошу искренне меня простить. И никогда против русского народа я ничего не имела, тем более у меня друзья, родные… у меня очень много русских, я здесь с ними выросла, у меня очень большой круг, и я ничего против не имела», — говорит Мамедова на видео. По поводу ситуации также высказались в азербайджанской диаспоре. «Мы провели беседу и объяснили человеку его поведение и выразили общественное порицание. Такой случай вообще не характерен для нашей нации. Мы дружим с русскими. На 99% свадеб они присутствуют в качестве гостей», — заявил URA.RU заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. Ранее URA.RU рассказывало, что несколько десятков человек устроили митинг в Сургуте под окнами южанки, которая публично оскорбляла русских, угрожала физической расправой и половым актом с гробами умерших родственников. На месте событий дежурила полиция, держа ситуацию под контролем.