30 июня 2022

Южанка из Сургута публично извинилась за оскорбление русских. «Мои аксакалы мне все объяснили»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рая Мамедова, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, принесла публичные извинения Фото:

Южанка из Сургута Рая Мамедова, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, записала видеообращение, на котором принесла публичные извинения. Запись с обращением URA.RU предоставила диаспора азербайджанцев Сургута.

«Я искренне раскаиваюсь за то, что оскорбила русский народ. Мои аксакалы мне все объяснили. Перед ними тоже извиняюсь, и больше такую ошибку я не буду совершать. Прошу искренне меня простить. И никогда против русского народа я ничего не имела, тем более у меня друзья, родные… у меня очень много русских, я здесь с ними выросла, у меня очень большой круг, и я ничего против не имела», — говорит Мамедова на видео.

По поводу ситуации также высказались в азербайджанской диаспоре. «Мы провели беседу и объяснили человеку его поведение и выразили общественное порицание. Такой случай вообще не характерен для нашей нации. Мы дружим с русскими. На 99% свадеб они присутствуют в качестве гостей», — заявил URA.RU заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов.

Ранее URA.RU рассказывало, что несколько десятков человек устроили митинг в Сургуте под окнами южанки, которая публично оскорбляла русских, угрожала физической расправой и половым актом с гробами умерших родственников. На месте событий дежурила полиция, держа ситуацию под контролем.

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Южанка из Сургута Рая Мамедова, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, записала видеообращение, на котором принесла публичные извинения. Запись с обращением URA.RU предоставила диаспора азербайджанцев Сургута. «Я искренне раскаиваюсь за то, что оскорбила русский народ. Мои аксакалы мне все объяснили. Перед ними тоже извиняюсь, и больше такую ошибку я не буду совершать. Прошу искренне меня простить. И никогда против русского народа я ничего не имела, тем более у меня друзья, родные… у меня очень много русских, я здесь с ними выросла, у меня очень большой круг, и я ничего против не имела», — говорит Мамедова на видео. По поводу ситуации также высказались в азербайджанской диаспоре. «Мы провели беседу и объяснили человеку его поведение и выразили общественное порицание. Такой случай вообще не характерен для нашей нации. Мы дружим с русскими. На 99% свадеб они присутствуют в качестве гостей», — заявил URA.RU заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. Ранее URA.RU рассказывало, что несколько десятков человек устроили митинг в Сургуте под окнами южанки, которая публично оскорбляла русских, угрожала физической расправой и половым актом с гробами умерших родственников. На месте событий дежурила полиция, держа ситуацию под контролем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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