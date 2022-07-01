Первый регион отказался снимать COVID-ограничения

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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, покупатель, пенсионерка, покупатели, магазин, женщина в маске
Псковская область сохраняет масочный режим Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Псковской области продлили действие коронавирусных ограничений до 30 сентября, несмотря на решение Роспотребнадзора снять все введенные из-за коронавируса санитарные меры в стране. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев.

«У нас минимальные ограничения: сохраняется требование соблюдать дистанцию в полтора метра. Масочный режим у нас давно снят. Он теперь носит рекомендательный характер. Я не удивлюсь, если на следующей неделе у нас полностью снимут все ограничения. Но мы же не можем так быстро действовать — Роспотребнадзор отменил, и мы сразу же, как оловянные солдатики, выполнили распоряжение», — рассказал изданию «Ридус» Антон Сергеев.

Ранее Роспотребнадзор приостановил действие всех коронавирусных ограничений в стране. С 1 июля отменяются масочный режим, запрет на работу заведений общественного питания в ночное время и другие меры.

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В Псковской области продлили действие коронавирусных ограничений до 30 сентября, несмотря на решение Роспотребнадзора снять все введенные из-за коронавируса санитарные меры в стране. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев. «У нас минимальные ограничения: сохраняется требование соблюдать дистанцию в полтора метра. Масочный режим у нас давно снят. Он теперь носит рекомендательный характер. Я не удивлюсь, если на следующей неделе у нас полностью снимут все ограничения. Но мы же не можем так быстро действовать — Роспотребнадзор отменил, и мы сразу же, как оловянные солдатики, выполнили распоряжение», — рассказал изданию «Ридус» Антон Сергеев. Ранее Роспотребнадзор приостановил действие всех коронавирусных ограничений в стране. С 1 июля отменяются масочный режим, запрет на работу заведений общественного питания в ночное время и другие меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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