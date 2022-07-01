Первый регион отказался снимать COVID-ограничения

01 июля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Псковская область сохраняет масочный режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Псковской области продлили действие коронавирусных ограничений до 30 сентября, несмотря на решение Роспотребнадзора снять все введенные из-за коронавируса санитарные меры в стране. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев. «У нас минимальные ограничения: сохраняется требование соблюдать дистанцию в полтора метра. Масочный режим у нас давно снят. Он теперь носит рекомендательный характер. Я не удивлюсь, если на следующей неделе у нас полностью снимут все ограничения. Но мы же не можем так быстро действовать — Роспотребнадзор отменил, и мы сразу же, как оловянные солдатики, выполнили распоряжение», — рассказал изданию «Ридус» Антон Сергеев. Ранее Роспотребнадзор приостановил действие всех коронавирусных ограничений в стране. С 1 июля отменяются масочный режим, запрет на работу заведений общественного питания в ночное время и другие меры. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Псковской области продлили действие коронавирусных ограничений до 30 сентября, несмотря на решение Роспотребнадзора снять все введенные из-за коронавируса санитарные меры в стране. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев. «У нас минимальные ограничения: сохраняется требование соблюдать дистанцию в полтора метра. Масочный режим у нас давно снят. Он теперь носит рекомендательный характер. Я не удивлюсь, если на следующей неделе у нас полностью снимут все ограничения. Но мы же не можем так быстро действовать — Роспотребнадзор отменил, и мы сразу же, как оловянные солдатики, выполнили распоряжение», — рассказал изданию «Ридус» Антон Сергеев. Ранее Роспотребнадзор приостановил действие всех коронавирусных ограничений в стране. С 1 июля отменяются масочный режим, запрет на работу заведений общественного питания в ночное время и другие меры.