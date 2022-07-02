Foreign Policу: Запад обманул Украину с РЗСО HIMARS

США не отправили на Украину важные элементы для эксплуатации вооружения, сообщают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные не могут воспользоваться западными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, так как союзники значительно сократили военную подготовку бойцов. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policу. По информации издания, ракетные комплексы пришли на Украину не в полном комплекте.

«Помимо обучения использованию (РСЗО) HIMARS и западной артиллерии, военной подготовки их [украинских] войск за последние недели стало меньше, в результате чего они не могут использовать более продвинутые системы», — сообщает издание, ссылаясь на должностные лица с Украины. Источники журнала также отметили, что Запад не предоставил Киеву часть элементов, необходимых для применения оружия. Так, например, США не обеспечили Вооруженные силы Украины системами управления огнем.

Официальные лица западных стран, в свою очередь, заявляют, что решение придержать поставки вооружения для ВСУ — намеренное. «И американские, и британские должностные лица… настаивают на том, что, если украинские войска получат виды оружия вне их диапазона, оно сломается», — сообщает издание.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные государства активно оказывают содействие украинской армии. Так, 23 июля, в Минобороны Украины сообщили о прибытии в страну американских ракетных комплексов HIMARS, передает «Национальная служба новостей».

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