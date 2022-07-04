Замглавы Херсона описал визит Кириенко цитатой из Библии

Сергей Кириенко посетил Херсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов описал визит в город первого заместителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко цитатой из Библии. Об этом Стремоусов рассказал в своем telegram-канале.

«После наших мероприятий мне поневоле вспомнилось интересное место из Библии, когда великий ветхозаветный пророк Илия роптал на Господа и жаловался ему, почему он не изничтожит беззаконников и страшных грешников. На что Господь ему отвечает, перечисляя, что его нет в громких событиях, он говорит, что Бог в „веянии тихого ветера“ — „Глас хлада тонка и тамо Господь“. Так и Россия к нам заходит уже в таких вещах и деталях, настолько повсеместно, что действительно понимаешь, что Россия тут навсегда», — сказал Стремоусов.

В ходе своего визита Кириенко обсудил с руководством Херсона широкий спектр вопросов, в частности, были затронуты темы ЖКХ, сельского хозяйства и здравоохранения. Также Кириенко пообщался с представителями аптек. По их словам, в регион стали поступать новые лекарства. По итогам совещания власти Херсона решили увеличить количество пунктов выдачи паспортов РФ и сим-карт.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановлено вещание российские телеканалов, пишет RT.

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