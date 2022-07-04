Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проверил, как работает один из роботов на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Видео опубликовано в telegram-канале кремлевского пула «РИА Новостей».
«Робот, дай молоток», — попросил Мишустин машину. Робот заявил, что «слушается и повинуется», а затем выполнил поручение премьер-министра.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на промышленной выставке «Иннопром» в «Екатеринбург-ЭКСПО» посетил стенд группы «Синара», на которой был представлен электробус. Председатель правительства посидел за рулем машины, а также оценил технические характеристики, комфорт и удобство салона нового общественного транспорта.
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