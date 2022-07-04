Мишустин на «Иннопроме» попросил у робота молоток. Видео

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Мишустин на Иннопроме. Екатеринбург, мишустин михаил
Мишустин активно обследовал стенды «Иннопрома» Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проверил, как работает один из роботов на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Видео опубликовано в telegram-канале кремлевского пула «РИА Новостей».

«Робот, дай молоток», — попросил Мишустин машину. Робот заявил, что «слушается и повинуется», а затем выполнил поручение премьер-министра.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на промышленной выставке «Иннопром» в «Екатеринбург-ЭКСПО» посетил стенд группы «Синара», на которой был представлен электробус. Председатель правительства посидел за рулем машины, а также оценил технические характеристики, комфорт и удобство салона нового общественного транспорта.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проверил, как работает один из роботов на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Видео опубликовано в telegram-канале кремлевского пула «РИА Новостей». «Робот, дай молоток», — попросил Мишустин машину. Робот заявил, что «слушается и повинуется», а затем выполнил поручение премьер-министра. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на промышленной выставке «Иннопром» в «Екатеринбург-ЭКСПО» посетил стенд группы «Синара», на которой был представлен электробус. Председатель правительства посидел за рулем машины, а также оценил технические характеристики, комфорт и удобство салона нового общественного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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