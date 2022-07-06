Киев поторопил США с поставками тяжелого вооружения

06 июля 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок РСЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран. Об этом он написал на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20 <…> Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнеров», — заявил Кулеба. Запад поставляет оружие в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В середине июля США намерены передать Киеву новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщал телеканал CNN. Ранее Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак по территориям РФ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран. Об этом он написал на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20 <…> Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнеров», — заявил Кулеба. Запад поставляет оружие в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В середине июля США намерены передать Киеву новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщал телеканал CNN. Ранее Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак по территориям РФ.