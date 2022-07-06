06 июля 2022

Киев поторопил США с поставками тяжелого вооружения

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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, музей артиллерии, рсзо смерч
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок РСЗО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран. Об этом он написал на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ).

«Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20 <…> Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнеров», — заявил Кулеба.

Запад поставляет оружие в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В середине июля США намерены передать Киеву новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщал телеканал CNN. Ранее Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак по территориям РФ.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран. Об этом он написал на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20 <…> Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнеров», — заявил Кулеба. Запад поставляет оружие в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В середине июля США намерены передать Киеву новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщал телеканал CNN. Ранее Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак по территориям РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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