05 июля 2022

В Нижневартовске вытрезвитель принял первых клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
В Нижневартовске начал работу первый вытрезвитель в ХМАО Фото:

В Нижневартовске вытрезвитель оказал специализированную помощь двум гражданам. Первый вытрезвитель в ХМАО открылся 1 июля, сообщает пресс-служба департамента соцразвития ХМАО.

«1 июля 2022 года на территории г. Нижневартовска состоялось открытие специализированного отделения для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с круглосуточным режимом работы. За выходные дни помощь оказана 2 гражданам», — сообщает пресс-служба департамента.

Вытрезвитель рассчитан на 10 койко-мест, штат работников — 17 человек, в том числе фельдшер, сиделки, уборщики помещений. Находящийся в состоянии алкогольного или токсического опьянения человек может пребывать там до естественного вытрезвления, но не более 24 часов, при этом питание не предоставляется.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске откроется вытрезвитель, подобные учреждения откроются в Сургуте и Ханты-Мансийске. На содержание трех вытрезвителей будут выделять около 22 млн рублей в год.

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В Нижневартовске вытрезвитель оказал специализированную помощь двум гражданам. Первый вытрезвитель в ХМАО открылся 1 июля, сообщает пресс-служба департамента соцразвития ХМАО. «1 июля 2022 года на территории г. Нижневартовска состоялось открытие специализированного отделения для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с круглосуточным режимом работы. За выходные дни помощь оказана 2 гражданам», — сообщает пресс-служба департамента. Вытрезвитель рассчитан на 10 койко-мест, штат работников — 17 человек, в том числе фельдшер, сиделки, уборщики помещений. Находящийся в состоянии алкогольного или токсического опьянения человек может пребывать там до естественного вытрезвления, но не более 24 часов, при этом питание не предоставляется. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске откроется вытрезвитель, подобные учреждения откроются в Сургуте и Ханты-Мансийске. На содержание трех вытрезвителей будут выделять около 22 млн рублей в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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