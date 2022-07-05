В Нижневартовске вытрезвитель принял первых клиентов

06 июля 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске начал работу первый вытрезвитель в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске вытрезвитель оказал специализированную помощь двум гражданам. Первый вытрезвитель в ХМАО открылся 1 июля, сообщает пресс-служба департамента соцразвития ХМАО. «1 июля 2022 года на территории г. Нижневартовска состоялось открытие специализированного отделения для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с круглосуточным режимом работы. За выходные дни помощь оказана 2 гражданам», — сообщает пресс-служба департамента. Вытрезвитель рассчитан на 10 койко-мест, штат работников — 17 человек, в том числе фельдшер, сиделки, уборщики помещений. Находящийся в состоянии алкогольного или токсического опьянения человек может пребывать там до естественного вытрезвления, но не более 24 часов, при этом питание не предоставляется. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске откроется вытрезвитель, подобные учреждения откроются в Сургуте и Ханты-Мансийске. На содержание трех вытрезвителей будут выделять около 22 млн рублей в год. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске вытрезвитель оказал специализированную помощь двум гражданам. Первый вытрезвитель в ХМАО открылся 1 июля, сообщает пресс-служба департамента соцразвития ХМАО. «1 июля 2022 года на территории г. Нижневартовска состоялось открытие специализированного отделения для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с круглосуточным режимом работы. За выходные дни помощь оказана 2 гражданам», — сообщает пресс-служба департамента. Вытрезвитель рассчитан на 10 койко-мест, штат работников — 17 человек, в том числе фельдшер, сиделки, уборщики помещений. Находящийся в состоянии алкогольного или токсического опьянения человек может пребывать там до естественного вытрезвления, но не более 24 часов, при этом питание не предоставляется. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске откроется вытрезвитель, подобные учреждения откроются в Сургуте и Ханты-Мансийске. На содержание трех вытрезвителей будут выделять около 22 млн рублей в год.