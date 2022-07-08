В центре Челябинска кроссовер влетел в остановку и снес знак. Фото

09 июля 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Японский кроссовер вылетел на встречку и врезался в остановку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска утром 9 июля водитель кроссовера Nissan не справился с управлением и влетел в автобусную остановку «Площадь Революции». Как сообщил URA.RU очевидец ДТП, авария произошла на улице Цвиллинга у резиденции губернатора. «ДТП произошло на улице Цвиллинга, 31. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pathfinder допустил занос транспортного средства и влетел в стойку знака 5.16 „Место остановки автобуса и (или) троллейбуса“ и задел остановочный комплекс», — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска. Водитель и пассажир японского автомобиля не пострадали. В отношении водителя составлен протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Максимальное наказание по ней — штраф до 10 тыс. рублей. Водитель снес боковую стойку остановки и врезался в дорожный знак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В центре Челябинска утром 9 июля водитель кроссовера Nissan не справился с управлением и влетел в автобусную остановку «Площадь Революции». Как сообщил URA.RU очевидец ДТП, авария произошла на улице Цвиллинга у резиденции губернатора. «ДТП произошло на улице Цвиллинга, 31. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pathfinder допустил занос транспортного средства и влетел в стойку знака 5.16 „Место остановки автобуса и (или) троллейбуса“ и задел остановочный комплекс», — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска. Водитель и пассажир японского автомобиля не пострадали. В отношении водителя составлен протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Максимальное наказание по ней — штраф до 10 тыс. рублей.