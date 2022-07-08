В центре Челябинска утром 9 июля водитель кроссовера Nissan не справился с управлением и влетел в автобусную остановку «Площадь Революции». Как сообщил URA.RU очевидец ДТП, авария произошла на улице Цвиллинга у резиденции губернатора.
«ДТП произошло на улице Цвиллинга, 31. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pathfinder допустил занос транспортного средства и влетел в стойку знака 5.16 „Место остановки автобуса и (или) троллейбуса“ и задел остановочный комплекс», — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.
Водитель и пассажир японского автомобиля не пострадали. В отношении водителя составлен протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Максимальное наказание по ней — штраф до 10 тыс. рублей.
Водитель снес боковую стойку остановки и врезался в дорожный знак
В центре Челябинска утром 9 июля водитель кроссовера Nissan не справился с управлением и влетел в автобусную остановку «Площадь Революции». Как сообщил URA.RU очевидец ДТП, авария произошла на улице Цвиллинга у резиденции губернатора. «ДТП произошло на улице Цвиллинга, 31. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pathfinder допустил занос транспортного средства и влетел в стойку знака 5.16 „Место остановки автобуса и (или) троллейбуса“ и задел остановочный комплекс», — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска. Водитель и пассажир японского автомобиля не пострадали. В отношении водителя составлен протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Максимальное наказание по ней — штраф до 10 тыс. рублей.