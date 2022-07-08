Вассерман указал на болевую точку Куйвашева. «Секта либерализма»

09 июля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Анатолий Вассерман рассказал, что нащупал больную мозоль Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что нащупал больную мозоль Екатеринбурга, назвав город «центром гомосексуализма». Екатеринбуржцы не любят, когда их причисляют к секте «либерализм», сказал депутат. «Никто [из представителей других городов], кроме Куйвашева [не отреагировал на слова о большом количестве гомосексуалистов]. Так что, думаю, я действительно нащупал больную мозоль этого мегаполиса в самом сердце России. Екатеринбург очень не любит, когда его поминают в качестве одного из оплотов тоталитарной секты «либерализм» — например, в контексте Ельцин Центра». Куйвашев же при этом обижается так, будто этот центр посвящен лично ему!», — заявил Вассерман «Федеральному агентству новостей». Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей». Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Депутат в ответ заявил, что высокая статистика по многодетным семьям — не показатель отсутствия гомосексуалистов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осенью идет на новый срок. Как прогнозировали источники URA.RU, его рейтинг будут вытягивать за счет громких публичных конфликтов. Агентству стало известно, что основой его предвыборной кампании станет защита Урала и уральского достояния от федеральных критиков. Особая роль, утверждают источники, будет отведена скандалу вокруг Ельцин Центра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что нащупал больную мозоль Екатеринбурга, назвав город «центром гомосексуализма». Екатеринбуржцы не любят, когда их причисляют к секте «либерализм», сказал депутат. «Никто [из представителей других городов], кроме Куйвашева [не отреагировал на слова о большом количестве гомосексуалистов]. Так что, думаю, я действительно нащупал больную мозоль этого мегаполиса в самом сердце России. Екатеринбург очень не любит, когда его поминают в качестве одного из оплотов тоталитарной секты «либерализм» — например, в контексте Ельцин Центра». Куйвашев же при этом обижается так, будто этот центр посвящен лично ему!», — заявил Вассерман «Федеральному агентству новостей». Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей». Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Депутат в ответ заявил, что высокая статистика по многодетным семьям — не показатель отсутствия гомосексуалистов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осенью идет на новый срок. Как прогнозировали источники URA.RU, его рейтинг будут вытягивать за счет громких публичных конфликтов. Агентству стало известно, что основой его предвыборной кампании станет защита Урала и уральского достояния от федеральных критиков. Особая роль, утверждают источники, будет отведена скандалу вокруг Ельцин Центра.