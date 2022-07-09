Александр Емельяненко готовится в Екатеринбурге к новым боксерским поединкам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Боксер Александр Емельяненко, лечившийся от алкогольной зависимости в Екатеринбурге, устроил шуточный бой с местным бойцом ММА Иваном Штырковым. Видео он опубликовал в своем официальном telegram-канале.

«Лысая башка, принес пирожки?», — говорит Емельяненко на видео и начинает бить Штыркова кулаками по корпусу, а потом пытается его побороть. Штырков подыгрывает и кричит «помогите», затем оценивает прием оппонента и удивляется тому, что кто-то говорит, что «Саня не умеет бороться». После этого «уральский халк» убегает, а Емельяненко пытается его догнать. В конце видео спортсмены обнимаются и хлопают друг друга по спине.

В конце мая менеджер Александра Емельяненко сообщил, что известный боксер проходит лечение в частной клинике в Екатеринбурге от алкогольной зависимости. В последних постах в telegram-канале спортсмен рассказывает, что активно приходит в форму и занимается, так как ему предстоят бои с Вячеславом Дациком и с Антонио «Бигфутом» Силвой. Бойцу ММА из Екатеринбурга Ивану Штыркову также предстоит бой по правилам бокса, он уже получил соответствующую лицензию.