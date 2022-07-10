Зеленский передал важное послание Макрону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский попросил у Франции новую порцию помощи, сообщил Ларше Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Франции средства защиты и бронеавтомобили. Об этом рассказал председатель сената Франции Жерар Ларше.

«Я передам президенту [Франции Эммануэлю] Макрону то, что мне сказал президент Зеленский, а именно — то, что Киев хочет иметь возможность сражаться на равных… Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — сообщил Ларше в интервью France Info.

Ларше и Зеленский встретились в Киеве в ходе поездки Ларше на Украину, политики обсудили военную помощь Украине от Франции. Также Ларше выступил на заседании в Верховной раде.

Страны Евросоюза оказывают поддержку Украине во время спецоперации, поставляя ей оружие и военную технику. Во Франции выразили обеспокоенность, что Киев не сможет расплатиться с ЕС за долги по кредитам. Лидеры Германии, Франции и Италии отказали в оперативных поставках вооружения в конце июня.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Франции средства защиты и бронеавтомобили. Об этом рассказал председатель сената Франции Жерар Ларше. «Я передам президенту [Франции Эммануэлю] Макрону то, что мне сказал президент Зеленский, а именно — то, что Киев хочет иметь возможность сражаться на равных… Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — сообщил Ларше в интервью France Info. Ларше и Зеленский встретились в Киеве в ходе поездки Ларше на Украину, политики обсудили военную помощь Украине от Франции. Также Ларше выступил на заседании в Верховной раде. Страны Евросоюза оказывают поддержку Украине во время спецоперации, поставляя ей оружие и военную технику. Во Франции выразили обеспокоенность, что Киев не сможет расплатиться с ЕС за долги по кредитам. Лидеры Германии, Франции и Италии отказали в оперативных поставках вооружения в конце июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...