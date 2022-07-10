Зеленский передал важное послание Макрону

10 июля 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский попросил у Франции новую порцию помощи, сообщил Ларше Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Франции средства защиты и бронеавтомобили. Об этом рассказал председатель сената Франции Жерар Ларше. «Я передам президенту [Франции Эммануэлю] Макрону то, что мне сказал президент Зеленский, а именно — то, что Киев хочет иметь возможность сражаться на равных… Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — сообщил Ларше в интервью France Info. Ларше и Зеленский встретились в Киеве в ходе поездки Ларше на Украину, политики обсудили военную помощь Украине от Франции. Также Ларше выступил на заседании в Верховной раде. Страны Евросоюза оказывают поддержку Украине во время спецоперации, поставляя ей оружие и военную технику. Во Франции выразили обеспокоенность, что Киев не сможет расплатиться с ЕС за долги по кредитам. Лидеры Германии, Франции и Италии отказали в оперативных поставках вооружения в конце июня. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Франции средства защиты и бронеавтомобили. Об этом рассказал председатель сената Франции Жерар Ларше. «Я передам президенту [Франции Эммануэлю] Макрону то, что мне сказал президент Зеленский, а именно — то, что Киев хочет иметь возможность сражаться на равных… Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — сообщил Ларше в интервью France Info. Ларше и Зеленский встретились в Киеве в ходе поездки Ларше на Украину, политики обсудили военную помощь Украине от Франции. Также Ларше выступил на заседании в Верховной раде. Страны Евросоюза оказывают поддержку Украине во время спецоперации, поставляя ей оружие и военную технику. Во Франции выразили обеспокоенность, что Киев не сможет расплатиться с ЕС за долги по кредитам. Лидеры Германии, Франции и Италии отказали в оперативных поставках вооружения в конце июня.