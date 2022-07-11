Легенда свердловского ТВ Шеремет засветился у Соловьева. Видео

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Интервью с Иннокентием Шереметом. Екатеринбург, шеремет иннокентий
Иннокентий Шеремет ведет трехчасовые эфиры на федеральном телеканале «Соловьев Live» Фото:
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Легендарный екатеринбургский журналист Иннокентий Шеремет начал вести трехчасовые эфиры на федеральном телеканале «Соловьев Live» (Шоу принадлежит телеведущему Владимиру Соловьеву — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал сам журналист. На «Соловьев Live» Шеремет говорит о ситуации в ЛНР и на Западе, обсуждает ситуацию с нефтью и газом.

«Эфиры на „Соловьев Live“ я веду больше года. Заменяю коллег, которые уходят в отпуск или не могут провести эфир по личным причинам. Мы дружим и помогаем друг другу. В апреле у меня было много эфиров, а вот в июне почти ничего не делал», — сказал Шеремет.

Ранее URA.RU писало, что телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», разразился новой порцией эмоциональной критики в адрес города и его жителей. Так он ответил на призыв свердловского губернатора Евгения Куйвашева «следить за своим языком». Своему бурному монологу журналист посвятил почти 30 минут в собственном шоу, озаглавив сюжет «Свердловский губернатор не следит за языком».

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Легендарный екатеринбургский журналист Иннокентий Шеремет начал вести трехчасовые эфиры на федеральном телеканале «Соловьев Live» (Шоу принадлежит телеведущему Владимиру Соловьеву — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал сам журналист. На «Соловьев Live» Шеремет говорит о ситуации в ЛНР и на Западе, обсуждает ситуацию с нефтью и газом. «Эфиры на „Соловьев Live“ я веду больше года. Заменяю коллег, которые уходят в отпуск или не могут провести эфир по личным причинам. Мы дружим и помогаем друг другу. В апреле у меня было много эфиров, а вот в июне почти ничего не делал», — сказал Шеремет. Ранее URA.RU писало, что телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», разразился новой порцией эмоциональной критики в адрес города и его жителей. Так он ответил на призыв свердловского губернатора Евгения Куйвашева «следить за своим языком». Своему бурному монологу журналист посвятил почти 30 минут в собственном шоу, озаглавив сюжет «Свердловский губернатор не следит за языком».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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