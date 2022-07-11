Иннокентий Шеремет ведет трехчасовые эфиры на федеральном телеканале «Соловьев Live» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Легендарный екатеринбургский журналист Иннокентий Шеремет начал вести трехчасовые эфиры на федеральном телеканале «Соловьев Live» (Шоу принадлежит телеведущему Владимиру Соловьеву — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал сам журналист. На «Соловьев Live» Шеремет говорит о ситуации в ЛНР и на Западе, обсуждает ситуацию с нефтью и газом.

«Эфиры на „Соловьев Live“ я веду больше года. Заменяю коллег, которые уходят в отпуск или не могут провести эфир по личным причинам. Мы дружим и помогаем друг другу. В апреле у меня было много эфиров, а вот в июне почти ничего не делал», — сказал Шеремет.

Ранее URA.RU писало, что телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», разразился новой порцией эмоциональной критики в адрес города и его жителей. Так он ответил на призыв свердловского губернатора Евгения Куйвашева «следить за своим языком». Своему бурному монологу журналист посвятил почти 30 минут в собственном шоу, озаглавив сюжет «Свердловский губернатор не следит за языком».