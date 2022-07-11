Пресс-секретарю главы района ЯНАО добавили полномочий

В администрации Надымского района создали отдел информационной политики Фото: Илья Московец © URA.RU

В администрации Надымского района ЯНАО создали новый отдел, который будет курировать информационную политику. Как сообщили URA.RU в ведомстве, руководителем структуры назначили пресс-секретаря главы Викторию Хан.

«В структуре администрации образован отдел информационной политики, изменена структура управления общей политики, отдел информационно-аналитической работы переименован в отдел аналитики и работы с муниципальными СМИ», — говорится в сообщении. Отдел возглавила пресс-секретарь главы Надымского района Виктория Хан.

В пресс-службе администрации добавили, что отдел создан для разграничения информационной и аналитической работы. «В состав вошли специалисты из действующего штата администрации, штат не увеличен», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушла начальник правового управления Ольга Смирнова. Она заняла место в департаменте внутренней политики ЯНАО в должности начальника юридического управления.