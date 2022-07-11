11 июля 2022
10 июля 2022

Пресс-секретарю главы района ЯНАО добавили полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, чиновница, золотые часы, айфон 11
В администрации Надымского района создали отдел информационной политики Фото:

В администрации Надымского района ЯНАО создали новый отдел, который будет курировать информационную политику. Как сообщили URA.RU в ведомстве, руководителем структуры назначили пресс-секретаря главы Викторию Хан.

«В структуре администрации образован отдел информационной политики, изменена структура управления общей политики, отдел информационно-аналитической работы переименован в отдел аналитики и работы с муниципальными СМИ», — говорится в сообщении. Отдел возглавила пресс-секретарь главы Надымского района Виктория Хан.

В пресс-службе администрации добавили, что отдел создан для разграничения информационной и аналитической работы. «В состав вошли специалисты из действующего штата администрации, штат не увеличен», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушла начальник правового управления Ольга Смирнова. Она заняла место в департаменте внутренней политики ЯНАО в должности начальника юридического управления.

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В администрации Надымского района ЯНАО создали новый отдел, который будет курировать информационную политику. Как сообщили URA.RU в ведомстве, руководителем структуры назначили пресс-секретаря главы Викторию Хан. «В структуре администрации образован отдел информационной политики, изменена структура управления общей политики, отдел информационно-аналитической работы переименован в отдел аналитики и работы с муниципальными СМИ», — говорится в сообщении. Отдел возглавила пресс-секретарь главы Надымского района Виктория Хан. В пресс-службе администрации добавили, что отдел создан для разграничения информационной и аналитической работы. «В состав вошли специалисты из действующего штата администрации, штат не увеличен», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушла начальник правового управления Ольга Смирнова. Она заняла место в департаменте внутренней политики ЯНАО в должности начальника юридического управления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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