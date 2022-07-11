Хакеры обвинили Зеленского в предательстве украинской армии

12 июля 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

Офис Зеленского своим приказом «помог» пленить украинские войска под Мариуполем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева и президента Украины Владимира Зеленского не сдавать город. Об этом рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности. «Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на „Азовсталь“ <…> все они [боевики нацбатальонов и военнослужащие ВСУ] попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», — сказал хакер. Его слова приводит РИА «Новости». Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». 20 мая территория завода была полностью освобождена от боевиков нацформирования. Части из них за преступления в Донбассе грозит смертная казнь. В июне стало известно, что националисты обвинили Зеленского в предательстве. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева и президента Украины Владимира Зеленского не сдавать город. Об этом рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности. «Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на „Азовсталь“ <…> все они [боевики нацбатальонов и военнослужащие ВСУ] попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», — сказал хакер. Его слова приводит РИА «Новости». Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». 20 мая территория завода была полностью освобождена от боевиков нацформирования. Части из них за преступления в Донбассе грозит смертная казнь. В июне стало известно, что националисты обвинили Зеленского в предательстве.