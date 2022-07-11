Телеведущий регулярно упоминает Ельцин Центр в своих эфирах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургский Ельцин Центр и подобные ему учреждения необходимы России, но в них надо рассказывать правдивую историю страны. Такое мнение озвучил телеведущий Владимир Соловьев в своем прямом эфире 12 июля.

Рассуждая о временах, когда россияне стыдились своей страны и восхищались Западом, журналист заявил, что все это «от предательства Ельцина и предательства Горбачева».

«Все эти Ельцин Центры необходимы как здания, но в них надо говорить правду. Да, это первый президент Российской Федерации, и 12 июня, когда мы отмечаем день России, надо говорить правду, что в этот день произошло. Да, Россия заслужила своего дня, но когда мы говорим, что в этот день кто-то там типа Станкевича с товарищами проголосовали за суверенитет. Россия стала суверенной от кого?» — задался вопросом Соловьев.

Ранее телеведущий раскритиковал мэра Первоуральска (Свердловская область) Игоря Кабца за сотрудничество с американским IT-гигантом Google. После заметки на URA.RU Соловьев обратился к чиновнику с экрана с такими словами: «И ты по-прежнему хочешь мне голову отрубить, умник? Или уже немного бздишь?»