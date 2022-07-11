Соловьев потребовал «дать в морду» студентам-противникам буквы Z. Видео

12 июля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Соловьев не может забыть, как студенты Екатеринбурга требовали убрать букву Z (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владимир Соловьев потребовал «дать в морду и привлечь к уголовке» студентов Екатеринбурга, которым не понравилась буква Z. Нашумевший студенческий протест в Уральской государственной академии телеведущий упомянул в своем прямом эфире. Обсуждая нападение на российского военного, который проходит лечение в санатории в Крыму, Соловьев вспомнил и о студентах, которым в свое время не понравилась буква Z — символ спецоперации — на фасаде УрГАХУ. Именно из-за нашивки с этой буквой националисты избили и военного в Судаке. «Совсем озверели. То в Екатеринбурге каким-то тварям не понравилась буква Z, и мы с ними носимся, у них право. В морду сразу и уголовку за оправдание укронацистов! Идет война с нацистами, а тут наши бы студенты какие-то в 42-м году сказали: «Нам тут не нравится, что-то тут у вас изображение какое-то, прославляющее Красную Армию. Это зачем?» — возмутился ведущий. Ранее он в своем telegram-канале раскрыл, что разжег в Екатеринбурге студенческий протест. Ведущий уверен, что это местные либералы настроили учащихся архитектурного вуза против символа спецоперации — буквы Z. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Владимир Соловьев потребовал «дать в морду и привлечь к уголовке» студентов Екатеринбурга, которым не понравилась буква Z. Нашумевший студенческий протест в Уральской государственной академии телеведущий упомянул в своем прямом эфире. Обсуждая нападение на российского военного, который проходит лечение в санатории в Крыму, Соловьев вспомнил и о студентах, которым в свое время не понравилась буква Z — символ спецоперации — на фасаде УрГАХУ. Именно из-за нашивки с этой буквой националисты избили и военного в Судаке. «Совсем озверели. То в Екатеринбурге каким-то тварям не понравилась буква Z, и мы с ними носимся, у них право. В морду сразу и уголовку за оправдание укронацистов! Идет война с нацистами, а тут наши бы студенты какие-то в 42-м году сказали: «Нам тут не нравится, что-то тут у вас изображение какое-то, прославляющее Красную Армию. Это зачем?» — возмутился ведущий. Ранее он в своем telegram-канале раскрыл, что разжег в Екатеринбурге студенческий протест. Ведущий уверен, что это местные либералы настроили учащихся архитектурного вуза против символа спецоперации — буквы Z.