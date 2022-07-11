Соловьев назвал «мразью» депутата екатеринбургской думы. «Этот подонок арестован?»

12 июля 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Ведущий вновь не обошел вниманием Екатеринбург в своем эфире Фото: Владимир Андреев © URA.RU Местная власть за екатеринбургских студентов, протестовавших против символа спецоперации — буквы Z, а один из депутатов гордумы — «подонок и мразь». С таким тезисом выступил телеведущий Владимир Соловьев в своем прямом эфире 12 июля. Критикуя екатеринбургских студентов, выступивших в свое время против размещения буквы Z на фасаде здания Уральской архитектурной академии, Владимир Соловьев упомянул и местную власть. «И мы на полном серьезе рассуждаем [про студентов], и за них будет там еще местная власть. Подонок этот из екатеринбургской думы арестован или нет? Которого изгнали из партии „Справедливая Россия“? Этот подонок сидит или не сидит? Московский один уже семь лет получил за ложь по поводу нашей спецоперации. А эту мразь в Ебурге нашли или нет?» — вопросил ведущий. Вероятнее всего, Соловьев имел в виду депутата екатеринбургской думы Алексея Холодарева, которого суды дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Холодарев — единственный из свердловских политиков, открыто выступающий против спецоперации РФ на Украине. Месяц назад он был исключен из фракции «Справедливой России». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Местная власть за екатеринбургских студентов, протестовавших против символа спецоперации — буквы Z, а один из депутатов гордумы — «подонок и мразь». С таким тезисом выступил телеведущий Владимир Соловьев в своем прямом эфире 12 июля. Критикуя екатеринбургских студентов, выступивших в свое время против размещения буквы Z на фасаде здания Уральской архитектурной академии, Владимир Соловьев упомянул и местную власть. «И мы на полном серьезе рассуждаем [про студентов], и за них будет там еще местная власть. Подонок этот из екатеринбургской думы арестован или нет? Которого изгнали из партии „Справедливая Россия“? Этот подонок сидит или не сидит? Московский один уже семь лет получил за ложь по поводу нашей спецоперации. А эту мразь в Ебурге нашли или нет?» — вопросил ведущий. Вероятнее всего, Соловьев имел в виду депутата екатеринбургской думы Алексея Холодарева, которого суды дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Холодарев — единственный из свердловских политиков, открыто выступающий против спецоперации РФ на Украине. Месяц назад он был исключен из фракции «Справедливой России».