Омичу, подозреваемому в поджоге в ЯНАО, грозит колония

36-летнему мужчине, которого подозревают в поджоге трех грузовиков грозит тюрьма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ОМВД России по городу Новый Уренгой возбудило уголовное дело против 36-летнего мужчины из Омска. Его подозревают в поджоге трех грузовых автомобилей, на открытой стоянке территории базы, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

«В ходе проведенной проверки отделением дознания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новый Уренгой, было установлено, что возгорание автомобилей было совершено путем поджога с применением горючих вспомогательных материалов. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления, им оказался 36 — летний уроженец города Омск», — сообщили в пресс-релизе представители ведомства.

Теперь сотрудники ОМВД по г. Новый Уренгой возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога. По этой статье мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО неизвестный мужчина избил и силой затащил в автомобиль девушку, после чего скрылся в неизвестном направлении. Житель Ноябрьска смог записать это на видео и выложил в соцсети. Теперь в обстоятельствах разбираются правоохранители.