13 июля 2022

В Тюмени резко выросло число призывников, заключивших контракты

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление новобранцев в элитные войска. Курган, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армия
Тюменские призывники в два раза чаще стали увеличивать время своей службы, подписывая контракты Фото:

Число тюменских призывников, сразу же заключивших контракты без прохождения срочной службы, в Тюменской области увеличилось как минимум вдвое. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков.

«За период весеннего призыва более 30 человек подали заявления о замене службы по призыву службой по контракту. Вместо одного года они выбрали службу в два года, и убыли в различные воинские части постоянной готовности на территории РФ», — рассказал URA.RU военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

По его словам, в прошлые призывы число желающих сразу же заключить контракты было ощутимо меньше: от 8 до 15 человек. Таким образом, показатель увеличился как минимум в два раза.

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Число тюменских призывников, сразу же заключивших контракты без прохождения срочной службы, в Тюменской области увеличилось как минимум вдвое. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков. «За период весеннего призыва более 30 человек подали заявления о замене службы по призыву службой по контракту. Вместо одного года они выбрали службу в два года, и убыли в различные воинские части постоянной готовности на территории РФ», — рассказал URA.RU военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. По его словам, в прошлые призывы число желающих сразу же заключить контракты было ощутимо меньше: от 8 до 15 человек. Таким образом, показатель увеличился как минимум в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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