В Тюмени резко выросло число призывников, заключивших контракты

Тюменские призывники в два раза чаще стали увеличивать время своей службы, подписывая контракты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Число тюменских призывников, сразу же заключивших контракты без прохождения срочной службы, в Тюменской области увеличилось как минимум вдвое. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков.

«За период весеннего призыва более 30 человек подали заявления о замене службы по призыву службой по контракту. Вместо одного года они выбрали службу в два года, и убыли в различные воинские части постоянной готовности на территории РФ», — рассказал URA.RU военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

По его словам, в прошлые призывы число желающих сразу же заключить контракты было ощутимо меньше: от 8 до 15 человек. Таким образом, показатель увеличился как минимум в два раза.