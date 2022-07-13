В Тюмени резко выросло число призывников, заключивших контракты

Число тюменских призывников, сразу же заключивших контракты без прохождения срочной службы, в Тюменской области увеличилось как минимум вдвое. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков.
«За период весеннего призыва более 30 человек подали заявления о замене службы по призыву службой по контракту. Вместо одного года они выбрали службу в два года, и убыли в различные воинские части постоянной готовности на территории РФ», — рассказал URA.RU военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.
По его словам, в прошлые призывы число желающих сразу же заключить контракты было ощутимо меньше: от 8 до 15 человек. Таким образом, показатель увеличился как минимум в два раза.
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Число тюменских призывников, сразу же заключивших контракты без прохождения срочной службы, в Тюменской области увеличилось как минимум вдвое. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков. «За период весеннего призыва более 30 человек подали заявления о замене службы по призыву службой по контракту. Вместо одного года они выбрали службу в два года, и убыли в различные воинские части постоянной готовности на территории РФ», — рассказал URA.RU военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. По его словам, в прошлые призывы число желающих сразу же заключить контракты было ощутимо меньше: от 8 до 15 человек. Таким образом, показатель увеличился как минимум в два раза.