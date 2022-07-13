Вице-губернатора Курганской области убрали из важного документа

14 июля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Должность вице-губернатора, которую занимал Владислав Кузнецов, исключили из важного постановления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Должность вице-губернатора Курганской области исключили из постановления регионального правительства об оценке эффективности работы муниципальных управленческих команд. Измененный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в постановление <…> следующие изменения: в приложении 1 абзац первый изложить в следующей редакции: заместитель губернатора Курганской области, председатель экспертной комиссии», — указано в опубликованном документе. В предыдущей версии постановления председателем комиссии являлся вице-губернатор. Данная должность была ликвидирована в начале этого года. Также в новом документе прописан новый показатель эффективности глав муниципальных образований. Их будут оценивать по динамике поголовья скота и птицы в хозяйствах. Об этом ранее писало URA.RU. URA.RU сообщало, должность вице-губернатора ввели в 2019 году. До декабря прошлого года ее занимал Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). Должность вице-губернатора была официально ликвидирована в январе этого года.

Должность вице-губернатора Курганской области исключили из постановления регионального правительства об оценке эффективности работы муниципальных управленческих команд. Измененный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в постановление <…> следующие изменения: в приложении 1 абзац первый изложить в следующей редакции: заместитель губернатора Курганской области, председатель экспертной комиссии», — указано в опубликованном документе. В предыдущей версии постановления председателем комиссии являлся вице-губернатор. Данная должность была ликвидирована в начале этого года. Также в новом документе прописан новый показатель эффективности глав муниципальных образований. Их будут оценивать по динамике поголовья скота и птицы в хозяйствах. Об этом ранее писало URA.RU. URA.RU сообщало, должность вице-губернатора ввели в 2019 году. До декабря прошлого года ее занимал Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). Должность вице-губернатора была официально ликвидирована в январе этого года.