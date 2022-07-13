13 июля 2022

Экс-чиновник из мэрии Кургана нашел пост у соратников Путина

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Комитет в администрации. Курган, мацкан илья
Илья Мацкан стал экспертом в региональном отделении ОНФ Фото:

Бывший директор административно-технической инспекции (АТИ) администрации Кургана Илья Мацкан стал экспертом в региональном отделении президентского движения Общероссийского народного фронта. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии. Информацию подтвердил сам Мацкан.

«Мацкан будет консультировать региональный ОНФ по вопросам экологии и законодательства в области охраны окружающей среды. Опыт в этой сфере у экс-чиновника большой», — сообщили инсайдеры. Информацию подтвердил и сам Мацкан, добавив, что для него это будет новый и интересный опыт.

В курганском отделении ОНФ корреспонденту URA.RU сообщили, что Мацкан является экспертом площадки «Экология» и членом штаба «Бессмертный полк России».

Ранее URA.RU писало, что Мацкан покинул пост директора АТИ в мае. На этой должности он работал с 2019 года. Сейчас он является заместителем директора филиала компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях.

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Бывший директор административно-технической инспекции (АТИ) администрации Кургана Илья Мацкан стал экспертом в региональном отделении президентского движения Общероссийского народного фронта. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии. Информацию подтвердил сам Мацкан. «Мацкан будет консультировать региональный ОНФ по вопросам экологии и законодательства в области охраны окружающей среды. Опыт в этой сфере у экс-чиновника большой», — сообщили инсайдеры. Информацию подтвердил и сам Мацкан, добавив, что для него это будет новый и интересный опыт. В курганском отделении ОНФ корреспонденту URA.RU сообщили, что Мацкан является экспертом площадки «Экология» и членом штаба «Бессмертный полк России». Ранее URA.RU писало, что Мацкан покинул пост директора АТИ в мае. На этой должности он работал с 2019 года. Сейчас он является заместителем директора филиала компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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