Экс-чиновник из мэрии Кургана нашел пост у соратников Путина

14 июля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Илья Мацкан стал экспертом в региональном отделении ОНФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор административно-технической инспекции (АТИ) администрации Кургана Илья Мацкан стал экспертом в региональном отделении президентского движения Общероссийского народного фронта. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии. Информацию подтвердил сам Мацкан. «Мацкан будет консультировать региональный ОНФ по вопросам экологии и законодательства в области охраны окружающей среды. Опыт в этой сфере у экс-чиновника большой», — сообщили инсайдеры. Информацию подтвердил и сам Мацкан, добавив, что для него это будет новый и интересный опыт. В курганском отделении ОНФ корреспонденту URA.RU сообщили, что Мацкан является экспертом площадки «Экология» и членом штаба «Бессмертный полк России». Ранее URA.RU писало, что Мацкан покинул пост директора АТИ в мае. На этой должности он работал с 2019 года. Сейчас он является заместителем директора филиала компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях.

Бывший директор административно-технической инспекции (АТИ) администрации Кургана Илья Мацкан стал экспертом в региональном отделении президентского движения Общероссийского народного фронта. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии. Информацию подтвердил сам Мацкан. «Мацкан будет консультировать региональный ОНФ по вопросам экологии и законодательства в области охраны окружающей среды. Опыт в этой сфере у экс-чиновника большой», — сообщили инсайдеры. Информацию подтвердил и сам Мацкан, добавив, что для него это будет новый и интересный опыт. В курганском отделении ОНФ корреспонденту URA.RU сообщили, что Мацкан является экспертом площадки «Экология» и членом штаба «Бессмертный полк России». Ранее URA.RU писало, что Мацкан покинул пост директора АТИ в мае. На этой должности он работал с 2019 года. Сейчас он является заместителем директора филиала компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях.