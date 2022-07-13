Рабочих пермского завода напоили газировкой и отправили в душ

Из-за аномальной жары рабочим предприятия раздают газированную воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пермском предприятии «ОДК-Стар» из-за аномальной жары ввели новые правила организации труда. Руководителей подразделений обязали обеспечить рабочим доступ в душевые, а также организовать раздачу сотрудникам газированной воды.

«Питьевой режим предусмотрен — поэтому и выдается в этом году вода, в отличии от предыдущих лет. Немного личного опыта человека, длительное время прожившего в регионе с температурой летом выше 40 градусов: организму не требуется много воды в наших уральских условиях, лучше прополоскать рот, и немного воды выпить мелкими глотками», объяснил коллективу завода директор по охране труда Дмитрий Тарбаев в группе предприятия в соцсети «Вконтакте».

Кондиционеры на заводе есть не во всех помещениях. Это вызвано производственными причинами. Поэтому в числе новшеств на предприятии также 10 — минутные перерывы в работе. Их, по новым правилам, нужно делать каждый час, в случае, если температура в цехах повышается до 28 градусов.

«ОДК-Стар» является разработчиком и серийным изготовителем систем автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, на заводе работают около 2,5 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие предлагает рабочим вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей. В частности, на эти деньги может рассчитывать наладчик станков с ЧПУ.