Жители ХМАО пожаловались на мошенников в сервисе попутчиков

По словам пользователей, в сервисе часто встречаются мошенники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались на работу сервиса попутчиков Bla Bla Car. По словам пользователей, мошенники присылают им ссылки на оплату поездок в мессенджерах. Пост опубликован в группе «Типичная Нягань».

«Водитель» написал в WhatsApp, сказал, что нужно через сайт купить билет, скинул ссылку. Меня вообще ничего не смутило, ни красным шрифтом на сайте про ссылки, ни проблемы с оплатой. Как итог: несколько заблокированных карточек, потерянные денежные средства. Больше всего, конечно, расстроило, что не удалось уехать», — написала Анна Васильевна. Девушка планировала добраться из Нижневартовска в Нягань.

«Точно также пытались несколько недель назад, уехать из Нягани до Горноправдинска. Три дня нервов ушло и одна дама взяла предоплату и не вышла на связь, и деньги ушли в никуда», — возмутилась в комментариях Ирина Савельева. «Не советую пользоваться этим сайтом. Искали поездку Нягань-Сургут, было пять поездок на сутки, и все оказались мошенники», — написала Юля Ефимова. В комментариях пользователи посоветовали не пользоваться сервисом и обратиться в полицию.

Согласно данным в открытых источниках, в России оператор сервиса Bla Bla Car — ООО «Комьюто Рус». По указанным электронным адресам отправить запрос в компанию не удалось, почтовый сервис уведомил, что письма отправлены на несуществующий адрес.

Ранее URA.RU писало, что мошенники продают путевки в закрытый санаторий «Сургутнефтегаза». Информация о продаже путевок размещена на сайте sanatorsk.ru.

Скрин «Типичная Нягань», «ВКонтакте»

Скрин «Типичная Нягань», «ВКонтакте»

Скрин «Типичная Нягань», «ВКонтакте»

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