Украинцы поджигают поля с пшеницей в Запорожье

Ранее Украина поджигала поля с пшеницей и в Херсонской области Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина специально поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского, также, как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения. Эти действия явно санкционированы их командованием, так как процесс запущен в двух регионах одновременно», — сказал РИА «Новости» Рогов.

Ранее URA.RU сообщало, что украинcкие силовики начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Стоит отметить, что глобальная торговля зерном в мире осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. На Россию и Украину приходилось около четверти общих объемов. Как ранее сообщало URA.RU Киев и Запад начали обвинять РФ в связи с проблемами по поставкам сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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