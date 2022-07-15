Улицы Северодонецка очищают от неразорвавшихся снарядов и боеприпасов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Саперы армии РФ зачищают Северодонецк от неразорвавшихся снарядов и других боеприпасов. Наибольшую опасность представляют запрещенные кассетные боеприпасы, которые в ходе обстрелов города активно использовала украинская армия. Корреспондент URA.RU побывал в Северодонецке и своими глазами увидел работу российских военных.

«Сейчас группа инженерной разведки и разминирования занимается очисткой главных улиц Северодонецка от неразорвавшихся снарядов и боеприпасов. Все военнослужащие оснащены специальной бронезащитой. Также они оснащены видеокамерами, картинка с которых транслируется лично мне в режиме онлайн. Когда кто-то из саперов обнаруживает взрывоопасный предмет, я оцениваю ситуацию и выношу решения. Взрывное устройство либо увозится специальное место на утилизацию, либо уничтожается на месте», — рассказал командир подразделения инженерной разведки и разминирования армии РФ с позывным «Завгар».

Улицы Северодонецка после боев буквально усеяны взрывчаткой и снарядами. Перед тем, как приступить к работе, саперы устанавливают оцепление на участке работ, куда не допускают мирных жителей. Затем инженеры со специальными металлоискателями метр за метром исследуют землю на конкретном участке работ. Северодонецк по-прежнему находится под постоянным обстрелом со стороны украинской армии, поэтому работать саперам приходится в сложных условиях.

«Сейчас очистка улиц проводится лишь руками саперов без привлечения роботизированной техники. Особую опасность представляют кассетные боеприпасы, поскольку они относятся к третьей степени опасности и уничтожаются на месте. Работы сделано много и еще больше предстоит. Работать приходится и под обстрелами, но мы готовы выполнять задачи в любых условиях», — подчеркнул «Завгар».

Нередко за помощью к саперам обращаются жители города, которые обнаруживают снаряды и боеприпасы неподалеку от своего дома и даже в квартирах, которые занимали украинские военные в ходе обороны города. В таких случаях российская армия взаимодействует с народной милицией ЛНР, которая принимает заявки на работу саперов от местных жителей. Уже после этого в дело вступают специалисты подразделения инженерной разведки и разминирования.

Корреспонденты URA.RU продолжают свою работу на Донбассе и других регионах проведения специальной военной операции. Следите за новостями на нашем сайте, социальных сетях и Telegram-канале.

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