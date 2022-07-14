Власти хотят стереть с карты Тюменской области два поселения

Заброшенные деревни хотят упразднить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти хотят ликвидировать село Казарма и поселок Кошелевский (Омутинский район) как населенные пункты Тюменской области, в связи с прекращением их существования. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу.

«Упразднить село Казарма (10 км Вагайского сельского поселения) и поселок Кошелевский (Шабановское сельское поселение), расположенные в границах Омутинского муниципального района. Исключить их из схем границ района», — такой законопроект внесен в Тюменскую областную думу.

Автором документа выступает районная дума. Как поясняется в проекте, Казарма и Кошелевский прекратили свое существование. На их территории отсутствуют производственные, нежилые и жилые помещения, а также нет зарегистрированного и проживающего населения.