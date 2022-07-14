14 июля 2022

Власти хотят стереть с карты Тюменской области два поселения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, деревянный дом, деревня, разрушенный дом, паводок, стихийное бедствие
Заброшенные деревни хотят упразднить Фото:

Власти хотят ликвидировать село Казарма и поселок Кошелевский (Омутинский район) как населенные пункты Тюменской области, в связи с прекращением их существования. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу.

«Упразднить село Казарма (10 км Вагайского сельского поселения) и поселок Кошелевский (Шабановское сельское поселение), расположенные в границах Омутинского муниципального района. Исключить их из схем границ района», — такой законопроект внесен в Тюменскую областную думу.

Автором документа выступает районная дума. Как поясняется в проекте, Казарма и Кошелевский прекратили свое существование. На их территории отсутствуют производственные, нежилые и жилые помещения, а также нет зарегистрированного и проживающего населения.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Власти хотят ликвидировать село Казарма и поселок Кошелевский (Омутинский район) как населенные пункты Тюменской области, в связи с прекращением их существования. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. «Упразднить село Казарма (10 км Вагайского сельского поселения) и поселок Кошелевский (Шабановское сельское поселение), расположенные в границах Омутинского муниципального района. Исключить их из схем границ района», — такой законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Автором документа выступает районная дума. Как поясняется в проекте, Казарма и Кошелевский прекратили свое существование. На их территории отсутствуют производственные, нежилые и жилые помещения, а также нет зарегистрированного и проживающего населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...