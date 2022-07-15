Министр обороны Украины признался, что не разбирается в оружии

16 июля 2022 в 01:26 Размер текста - 17 +

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников признался в своей некомпетентности, заявив, что не разбирается в ракетных комплексах, поставляемых Западом. Об этом он заявил в интервью украинской службе BBC. «Я не готов ответить. Я не ракетчик, я — адвокат, юрист в должности министра обороны. Потому я сейчас не готов вам сказать», — сказал Алексей Резников, отвечая на вопрос журналиста о ЗРК NASAMS, который поставляют США. Однако министр обороны похвастался, что достаточно компетентен, чтобы различить реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS от HIMARS. Резюмируя, он пообещал, что обязательно выучит все о NASAMS в деталях. Ранее Резников заявил об истощении украинской армии. США пообещали поставить Украине NASAMS. Также США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS. Боевики уже обстреляли ЛНР из того оружия. В Минобороны РФ предупреждали, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территории РФ. Военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что ракетами HIMARS на Украине управляет НАТО. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.